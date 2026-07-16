< sekcia Ekonomika
Švajčiarsky koncern ABB kupuje britský Rotork za 5,5 miliardy USD
Očakáva sa, že Rotork zvýši tržby ABB o tri percentá, uviedol švajčiarsky gigant.
Autor TASR
Zürich 16. júla (TASR) - Švajčiarsky priemyselný a technologický koncern ABB dosiahol dohodu o prevzatí svojho britského konkurenta Rotork za 5,5 miliardy USD (4,8 miliardy eur), čím posilní svoju divíziu automatizácie. Skupina vo štvrtok uviedla, že za každú akciu spoločnosti Rotork zaplatí 5,03 libry (5,93 eura) v hotovosti. Rotork sídliaci v meste Bath je jedným z najväčších svetových výrobcov bezpečnostných zariadení, ktoré otvárajú a zatvárajú ventily v potrubiach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Očakáva sa, že Rotork zvýši tržby ABB o tri percentá, uviedol švajčiarsky gigant. Transakcia by sa mala dokončiť v prvej polovici budúceho roka. ABB je jednou z najväčších európskych skupín v oblasti priemyselného inžinierstva a technológií, ktorá zamestnáva viac ako 100.000 ľudí.
Skupina ABB zároveň vo štvrtok informovala, že jej zisk v druhom štvrťroku výrazne stúpol vďaka „rekordne vysokým objednávkam“. Zisk koncernu za apríl až jún vzrástol o 7 % na 1,2 miliardy USD a jeho tržby sa zvýšili o 14 % na 9,5 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1467 USD; 1 EUR = 0,84873 GBP)
Očakáva sa, že Rotork zvýši tržby ABB o tri percentá, uviedol švajčiarsky gigant. Transakcia by sa mala dokončiť v prvej polovici budúceho roka. ABB je jednou z najväčších európskych skupín v oblasti priemyselného inžinierstva a technológií, ktorá zamestnáva viac ako 100.000 ľudí.
Skupina ABB zároveň vo štvrtok informovala, že jej zisk v druhom štvrťroku výrazne stúpol vďaka „rekordne vysokým objednávkam“. Zisk koncernu za apríl až jún vzrástol o 7 % na 1,2 miliardy USD a jeho tržby sa zvýšili o 14 % na 9,5 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1467 USD; 1 EUR = 0,84873 GBP)