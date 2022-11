Švajčiarsky koncern Nestlé oznámil investície v Saudskej Arábii

Zürich 24. novembra (TASR) - Švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé vo štvrtok oznámil, že v priebehu 10 rokov investuje v Saudskej Arábii sedem miliárd rialov (1,87 miliardy eur). Posilní tak svoju prítomnosť v kráľovstve, ktoré chce prilákať viac zahraničných investícií v rámci diverzifikácie ekonomiky a zníženia závislosti od príjmov z ropy. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Ako prvú plánuje Nestlé investíciu vo výške 375 miliónov SAR do továrne na výrobu detskej výživy a hotovej kávy. Závod sa má otvoriť v roku 2025 a bude slúžiť Saudskej Arábii a exportným trhom na Blízkom východe a v severnej Afrike, uviedol švajčiarsky gigant vo vyhlásení. Očakáva sa, že plánované investície v nasledujúcom desaťročí vytvoria 3500 priamych a nepriamych pracovných miest.



"Investície Nestlé prispejú k potravinovej bezpečnosti a rozvoju miestnych podnikov, podnietia miestne inovácie a vytvoria pracovné miesta pre mládež a profesionálov," uviedol vo vyhlásení saudskoarabský minister investícií Chálid al-Fálih.



Saudská Arábia si stanovila za cieľ prilákať do roku 2030 približne 100 miliárd USD (96,03 miliardy eur) ročne priamych zahraničných investícií (PZI), keďže sa snaží diverzifikovať svoju ekonomiku.



Doposiaľ smerovala väčšina PZI do ropného priemyslu. Z takmer 20 miliárd USD v minulom roku sa približne 12 miliárd USD týkalo ropovodu štátnej spoločnosti Saudi Aramco.



Švajčiarsky koncern už má v Saudskej Arábii sedem tovární na balenú vodu.



(1 EUR = 3,734 SAR; 1 EUR = 1,0413 USD)