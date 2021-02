Švajčiarsky koncern Nestlé predá severoamerický biznis balených vôd

Bern 17. februára (TASR) - Švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé sa dohodol na predaji svojej severoamerickej divízie balených vôd Nestlé Waters North America americkým investičným spoločnostiam One Rock Capital Partners a Metropoulos & Company za viac než 4 miliardy USD. Oznámili to v stredu firmy v spoločnom vyhlásení.



Severoamerický biznis balených vôd zahrnuje značky pramenitej a purifikovanej vody a dodávku nápojov v USA a Kanade. Do predávaného portfólia zahrnujúceho celkovo osem značiek patria napríklad značka Poland Spring, ďalej Deer Park, Ozarka, Ice Mountain či Pure Life. Celková hodnota kontraktu bola stanovená na 4,3 miliardy USD (3,54 miliardy eur).



Ako Nestlé uviedla, predaj divízie Nestlé Waters North America, ktorá sídli v Stamforde (Connecticut) a v USA zamestnáva zhruba 7000 ľudí, jej umožní zamerať sa vo väčšej miere na prémiové značky vôd ako Perrier a S. Pellegrino, či na lokálne minerálne vody. Transakciu ešte musia schváliť regulačné úrady.



(1 EUR = 1,2143 USD)