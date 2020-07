Novartis zaplatí v USA viac než 729 mil. USD za provízie pre lekárov

New York 2. júla (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis zaplatí v USA viac než 729 miliónov USD (650,89 milióna eur) s cieľom urovnať spor s Washingtonom za provízie pre lekárov a pacientov s cieľom zvýšiť predaj svojich liekov. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti.



V prípade urovnania sporu za poskytovanie provízií lekárom zaplatí spoločnosť 678 miliónov USD. Firma priznala, že predaj svojich liekov pre kardiakov a diabetikov si zvyšovala napríklad prostredníctvom vysokých honorárov za prednášky lekárov, ako aj organizovaním golfových turnajov, rybačiek, posedení v luxusných reštauráciách, prípadne darmi v podobe prémiového alkoholu. Tým si zabezpečila, že lekári jej lieky predpisovali častejšie.



V prípade druhého sporu za aktivity vedúce k zvyšovaniu nákupu svojich liekov pacientmi vyplatí Novartis 51,25 milióna USD. Hovorca spoločnosti uviedol, že urovnanie obidvoch sporov zabezpečí spoločnosť z rezerv, ktoré si na to už medzičasom vyčlenila.



(1 EUR = 1,1200 USD)