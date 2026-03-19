Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
Švajčiarsky obchodný prebytok stúpol najvyššie od augusta 2025

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Autor TASR
Bern 19. marca (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Švajčiarska sa vo februári zvýšil na 4,4 miliardy frankov (4,85 miliardy eur) z januárovej úrovne 3,5 miliardy CHF. Februárový prebytok je najvyšší od augusta 2025. Švajčiarsky export vo februári medzimesačne klesol o 2,7 % na 22,2 miliardy CHF. Import sa však oslabil ešte výraznejšie, a to o 8,3 % na 17,8 miliardy CHF. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Znížil sa švajčiarsky vývoz v segmente chemických a farmaceutických výrobkov (- 3,1 %) a v kategórii strojov, elektroniky a zariadení (- 2,6 %). Vývoz hodiniek však už piaty mesiac v rade stúpol. Vo februári sa posilnil o 1,3 %. Celkovo sa zmenšil švajčiarsky export do Európy (- 3,5 %) a Ázie (- 12 %). Vývoz do Severnej Ameriky však výrazne vzrástol, a to o 19,4 %, pričom export do USA za posilnil až o 21,2 %.

Švajčiarsky import sa zmenšil najmä v dôsledku poklesu dovozu chemických a farmaceutických výrobkov o 23,5 %. Zmenšil sa dovoz zo všetkých hlavných regiónov, a to z Európy (- 10,4 %), Severnej Ameriky (- 27,7 %) aj z Ázie (- 8,9 %).

(1 EUR = 0,9073 CHF)
Neprehliadnite

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR

Vyšetrovanie: Nehodu vlakov pri Pezinku spôsobilo zlyhanie jednotlivca

VTÁČIA CHRÍPKA V EURÓPE: Prípady sú potvrdené v obľúbenej krajine

Premiér: Benzín a nafta budú na úrovni V4 a lacnejšie ako v Rakúsku