Švajčiarsky obchodný prebytok stúpol najvyššie od augusta 2025
Znížil sa švajčiarsky vývoz v segmente chemických a farmaceutických výrobkov (- 3,1 %) a v kategórii strojov, elektroniky a zariadení (- 2,6 %).
Autor TASR
Bern 19. marca (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Švajčiarska sa vo februári zvýšil na 4,4 miliardy frankov (4,85 miliardy eur) z januárovej úrovne 3,5 miliardy CHF. Februárový prebytok je najvyšší od augusta 2025. Švajčiarsky export vo februári medzimesačne klesol o 2,7 % na 22,2 miliardy CHF. Import sa však oslabil ešte výraznejšie, a to o 8,3 % na 17,8 miliardy CHF. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Znížil sa švajčiarsky vývoz v segmente chemických a farmaceutických výrobkov (- 3,1 %) a v kategórii strojov, elektroniky a zariadení (- 2,6 %). Vývoz hodiniek však už piaty mesiac v rade stúpol. Vo februári sa posilnil o 1,3 %. Celkovo sa zmenšil švajčiarsky export do Európy (- 3,5 %) a Ázie (- 12 %). Vývoz do Severnej Ameriky však výrazne vzrástol, a to o 19,4 %, pričom export do USA za posilnil až o 21,2 %.
Švajčiarsky import sa zmenšil najmä v dôsledku poklesu dovozu chemických a farmaceutických výrobkov o 23,5 %. Zmenšil sa dovoz zo všetkých hlavných regiónov, a to z Európy (- 10,4 %), Severnej Ameriky (- 27,7 %) aj z Ázie (- 8,9 %).
(1 EUR = 0,9073 CHF)
