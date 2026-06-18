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Švajčiarsky obchodný prebytok stúpol na viac ako ročné maximum
Celkovému exportu pomohlo posilnenie vývozu chemických a farmaceutických výrobkov (25,7 %) a šperkov a výrobkov z drahých kovov (14,7 %) napriek poklesu v segmente hodiniek o 4 %.
Autor TASR
Bern 18. júna (TASR) - Obchodný prebytok Švajčiarska sa v máji prudko zvýšil na 5,6 miliardy švajčiarskych frankov (6,1 miliardy eur) z úrovne 3,3 miliardy CHF, na ktorej podľa revidovaných údajov bol v predošlom mesiaci. Májový prebytok bol najväčší od apríla 2025. Švajčiarsky vývoz medzimesačne vzrástol o 13,4 % na viac ako ročné maximum 25,4 miliardy CHF. Dovoz oproti aprílu stúpol len o 3,4 % na 19,8 miliardy CHF. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil švajčiarsky colný úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Celkovému exportu pomohlo posilnenie vývozu chemických a farmaceutických výrobkov (25,7 %) a šperkov a výrobkov z drahých kovov (14,7 %) napriek poklesu v segmente hodiniek o 4 %. Najviac vzrástol vývoz na európske trhy, a to o 18,5 %, pričom dodávky do Slovinska sa viac ako zdvojnásobili (111,8 %). Export do Severnej Ameriky sa zvýšil o 10,3 %.
V rámci švajčiarskeho importu sa zvýšil dovoz chemických a farmaceutických výrobkov (11,7 %) a strojov, elektroniky a zariadení (1,1 %). Stúpol import z Európy (5,9 %) aj z USA (11,2 %). Dovoz z Ázie však klesol (-2,6 %), pričom sa oslabil hlavne import z Hongkongu (-24,4 %), Japonska (-19,6 %) aj z Číny (-4,3 %).
(1 EUR = 0,9193 CHF)
Celkovému exportu pomohlo posilnenie vývozu chemických a farmaceutických výrobkov (25,7 %) a šperkov a výrobkov z drahých kovov (14,7 %) napriek poklesu v segmente hodiniek o 4 %. Najviac vzrástol vývoz na európske trhy, a to o 18,5 %, pričom dodávky do Slovinska sa viac ako zdvojnásobili (111,8 %). Export do Severnej Ameriky sa zvýšil o 10,3 %.
V rámci švajčiarskeho importu sa zvýšil dovoz chemických a farmaceutických výrobkov (11,7 %) a strojov, elektroniky a zariadení (1,1 %). Stúpol import z Európy (5,9 %) aj z USA (11,2 %). Dovoz z Ázie však klesol (-2,6 %), pričom sa oslabil hlavne import z Hongkongu (-24,4 %), Japonska (-19,6 %) aj z Číny (-4,3 %).
(1 EUR = 0,9193 CHF)