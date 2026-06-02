Švajčiarsky obchodný prebytok v apríli medzimesačne vzrástol
Bern 2. júna (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Švajčiarska sa v apríli zvýšil na 3,2 miliardy švajčiarskych frankov (3,51 miliardy eur) z úrovne 2,6 miliardy CHF v predchádzajúcom mesiaci. Marcový prebytok však bol najnižší za viac ako dva roky. Export krajiny sa medzimesačne mierne zvýšil, a to o 0,1 % na zhruba 22,3 miliardy CHF, a dovoz sa oproti aprílu zmenšil o 3 % na približne 19 miliárd CHF. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnila švajčiarska colná správa. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Znížil sa export chemických a farmaceutických výrobkov (-3,1 %), ale stúpol vývoz strojov, elektroniky a zariadení (5,5 %) a hodiniek (5 %). Export do Ázie vzrástol o 9,8 %, vývoz do Severnej Ameriky sa posilnil o 16,2 %, ale export na európske trhy klesol o 11,6 %.
Švajčiarsky import sa v apríli medzimesačne oslabil najmä v dôsledku menších nákupov chemických a farmaceutických výrobkov (-16,2 %) a potravín, krmív a nápojov (-1,3 %). Dovoz z Európy klesol o 1,1 %, ale import zo Severnej Ameriky vzrástol 7 % a dovoz z Ázie stúpol o 4,4 %.
(1 EUR = 0,9128 CHF)
