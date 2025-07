Švajčiarsky parlament zvažuje zavedenie poplatku za prejazd

Ženeva 14. júla (TASR) - Skupina poslancov švajčiarskeho parlamentu navrhuje spoplatniť motoristov, ktorí cez krajinu len prechádzajú cestou na dovolenku a nezostávajú na noc. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Návrh na zavedenie tzv. tranzitnej dane predložili zákonodarcovia z piatich politických strán. Podľa návrhu by sa mali na hraniciach pri vstupe do krajiny a pri výstupe z nej skenovať poznávacie značky áut. Až na niekoľko výnimiek majú vodiči „bez výrazného pobytu v krajine“ platiť v závislosti od intenzity premávky.



„To znamená, že ceny budú vyššie počas sviatku Nanebovstúpenia Pána, na Zelený štvrtok alebo na začiatku prázdnin a nižšie, ak počas týždňa nebude žiadna dopravná zápcha,“ uviedol v pondelok pre rozhlasovú stanicu SRF poslanec Simon Stadler zo strany Die Mitte (Stred). Kritiku, že tranzitný poplatok by diskriminoval cudzincov, odmietol. V súčasnosti sú diskriminovaní miestni obyvatelia v dôsledku vysokej intenzity dopravy, zdôraznil poslanec.



Stadler pochádza z kantónu Uri, kde je umiestnený severný portál Gotthardského cestného tunela, pred ktorým sa počas štátnych sviatkov a na začiatku školských prázdnin často tvoria kilometrové zápchy. Tunel dlhý takmer 17 kilometrov spája Uri s kantónom Ticino a je dôležitou severojužnou spojnicou cez Alpy. Prejazd je spoplatnený povinnou švajčiarskou diaľničnou známkou v cene približne 43 eur ročne.