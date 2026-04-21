Švajčiarsky prebytok poškodil pokles vývozu hodiniek na Blízky východ
Autor TASR
Bern 21. apríla (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Švajčiarska v marci klesol na 2,7 miliardy frankov (2,94 miliardy eur) z úrovne 4,4 miliardy CHF, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Minulomesačný obchodný prebytok krajiny tak bol najmenší od februára 2024. Švajčiarsky import totiž medzimesačne vzrástol o 10,1 % na štvormesačné maximum 19,6 miliardy CHF a export stúpol len o 1 % na 22,4 miliardy CHF. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast celkového dovozu bol výsledkom posilnenia importu chemických a farmaceutických výrobkov (36,1 %) a strojov, elektroniky a zariadení (1,6 %). Z regionálneho hľadiska najviac vzrástol dovoz z Európy (9,5 %) a Ázie (4,2 %).
Celkový export ovplyvnil pokles vývozu hodiniek o 5,4 % v dôsledku narušenia dodávok na Blízky východ a pretrvávajúcich vysokých cien drahých kovov. Celkovo sa zvýšil vývoz do Európy (5,8 %) a Ázie (6,2 %), ale dodávky do USA klesli o 15,9 %
(1 EUR = 0,9172 CHF)
