Švajčiarsky priemysel zaznamenal prudký pokles objednávok
Konkrétne, objednávky v období apríl - jún 2025 klesli o 13,4 % v porovnaní s predchádzajúcim 1. štvrťrokom, uviedlo združenie so sídlom v Berne.
Autor TASR
Bern 26. augusta (TASR) - Švajčiarsky priemysel zaznamenal prudký pokles objednávok v 2. štvrťroku 2025, ešte predtým, ako administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviedla pre krajinu vysoké clá. Oznámilo to v utorok združenie švajčiarskeho priemyslu Swissmem. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Konkrétne, objednávky v období apríl - jún 2025 klesli o 13,4 % v porovnaní s predchádzajúcim 1. štvrťrokom, uviedlo združenie so sídlom v Berne.
Americké clá na dovoz zo Švajčiarska vo výške 39 % pritom nadobudli účinnosť až 7. augusta. V 2. štvrťroku tak ešte neboli v platnosti, ale hrozba ich zavedenia už spôsobovala neistotu. Swissmem poznamenalo, že hlavným dôvodom poklesu objednávok v 2. štvrťroku bol najmä slabý dopyt v Ázii. „Momentálne sa nachádzame v nebezpečnej zostupnej špirále a dominový efekt zvýrazňujú americké clá,“ povedal riaditeľ Swissmemu Stefan Brupbacher. „Je to dramatická situácia pre dotknuté spoločnosti, zamestnancov a regióny.“
Údaje Swissmemu ukázali tiež, že vývoz zo Švajčiarska do Spojených štátov sa v 1. štvrťroku 2025 zvýšil o 5,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, ale v 2. štvrťroku, keď už hrozilo zavedenie ciel, klesol o 3,1 %. Podľa združenia za celý 1. polrok klesol export švajčiarskeho tovaru o 0,9 %, a to najmä pre slabé výsledky v Ázii (-16,8 %).
Vzhľadom na zložité podnikateľské prostredie chce takmer tretina (31 %) z 1400 opýtaných členov združenia presunúť svoje podnikanie do Európskej únie (EÚ).
USA stanovili clo na výrobky z Nemecka a ďalších krajín EÚ vo výške 15 %.
