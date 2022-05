Švajčiarsky výrobca fliaš prepúšťa ukrajinských zamestnancov

Zürich 18. mája (TASR) - Švajčiarsky výrobca sklenených fliaš a pohárov Vetropack v stredu oznámil, že jeho závod neďaleko Kyjeva utrpel ťažké škody počas vojenských operácií v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. To ho núti prepustiť 400 zamestnancov, teda dve tretiny pracovnej sily. TASR správu prevzala z AFP.



Vetropack po začiatku invázie 24. februára pozastavil výrobu v závode v meste Hostomeľ, no naďalej vyplácal svojich 600 zamestnancov.



"Sme si vedomí toho, aký vplyv bude mať tento krok na našich zamestnancov na Ukrajine, ale momentálne nevidíme žiadnu alternatívu," povedal výkonný riaditeľ Vetropacku Johann Reiter.



"Škody na našom závode spôsobené vojenskou akciou sú značné, aj keď nie nenapraviteľné. Napriek tomu podľa nášho odhadu nebude možné okamžite obnoviť výrobu v Hostomeli, aj keď sa vojna skončí," skonštatoval.



Vetropack vyrába sklenené fľaše a obaly pre potravinársky a nápojový priemysel v Európe.



Spoločnosť uviedla, že bude hľadať možné riešenia pre svojich zamestnancov, a dodala, že 35 z nich môže presťahovať do zahraničia a niektorí už pracujú v iných závodoch Vetropacku.



Ale väčšina sú muži vo vojenskom veku, ktorí nemôžu opustiť Ukrajinu, čo bráni ich presunu do iných závodov v zahraničí, dodala spoločnosť.