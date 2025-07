Svantessonová: Najlepší výsledok v spore s USA budú 10-percentné clá

Štokholm 15. júla (TASR) - Najlepší výsledok, aký môže Európska únia (EÚ) z obchodných rokovaní s USA očakávať, je americké dovozné clo na úrovni 10 %. Povedala to v utorok švédska ministerka financií Elisabeth Svantessonová. Informovala o tom agentúra Reuters.



„V každom prípade musíme počítať s 10-percentným clom. To je najnižšie možné clo, aké sa dá očakávať,“ povedala Svantessonová novinárom.



Ministerka upozornila, že švédska ekonomika pokračuje v spomaľovaní rastu, pričom dôvodom je kombinácia viacerých nepriaznivých faktorov. Na vývoj hospodárstva vplýva neistota v súvislosti s americkými clami, vojna na Ukrajine a konflikt na Blízkom východe.



Švédska vláda koncom júna výrazne zhoršila odhad rastu ekonomiky v tomto roku. Ešte v máji počítala s rastom o 1,8 %, v júni však upravila prognózu na polovičnú úroveň a odhaduje, že rast dosiahne 0,9 %.



Na druhej strane, na rok 2026 vláda prognózu vývoja hospodárstva zlepšila. V máji počítala s rastom na úrovni 2,3 %, teraz očakáva, že dosiahne 2,6 %. Aj teraz Svantessonová uviedla, že napriek nemalým výzvam je švédska ekonomika v podstate silná. Dodala, že Švédsko nebude mať problém zafinancovať zvyšovanie výdavkov na obranu, aj keď to v rozpočte, ktorý vláda plánuje predstaviť v septembri, bude do určitej miery limitovať priestor na ďalšie reformy.



Čo sa týka rozpočtu, Svantessonová povedala, že vláda sa v ňom bude zameriavať na zvyšovanie zamestnanosti a na podporu domácností. „Teraz nie je vhodný čas na zvyšovanie daní. V súčasnej situácii je skôr potrebné robiť opačné kroky,“ dodala ministerka financií.