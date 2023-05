Švec: EÚ musí aj pre suroviny dokončiť rokovania s tretími krajinami

Brusel 25. mája (TASR) - EÚ musí nájsť spôsob, ako reagovať na obchodnú politiku Spojených štátov a Číny. Uviedol to vo štvrtok štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec po skončení rokovaní ministrov pre obchod v Bruseli.



Spresnil, že ministri rokovali o obchodných vzťahoch s USA a Čínou a o príprave bilaterálnych obchodných dohôd s viacerými krajinami.



Vo vzťahu k USA Únia rieši americký zákon o ochrane investícií, ktorý je podľa Šveca "paternalistický" a chráni iba americké záujmy. "Hovorili sme, ako by mala EÚ reagovať. Ja som povedal, že Spojené štáty týmto opatrením deformujú voľný trh a EÚ by mala premýšľať, ako zareagovať. Chystá sa napríklad nástroj známy ako fond suverenity," vysvetlil.



Pri vzťahoch s Čínou si podľa neho EÚ uvedomuje jej silu kľúčového obchodného partnera, ale ide o štátom riadenú ekonomiku, čo je pre euroblok aj najväčšou výzvou. "Povedal som, že dlhodobosť prosperity musí byť postavená na slobode a demokracii, najmä keď hovoríme o prechode na robustný model inovačnej ekonomiky," povedal.



Ministri veľa diskutovali o tom, že Čína je zdrojom kritických surovín potrebných v EÚ na prechod na bezemisnú ekonomiku a elektromobilitu.



"Za Slovensko som povedal, že cestou, ako sa vyhnúť novej závislosti od Číny, je urýchliť rokovania o dohodách o voľnom obchode s krajinami ako Austrália, Čile, Indonézia či India," uviedol. Jeho názor počas diskusií podporilo aj Nemecko, s dôrazom na to, že EÚ musí zaistiť diverzitu dodávok kritických surovín.



Podpredseda Európskej komisie pre obchodnú politiku Valdis Dombrovskis ministrov informoval o vývoji obchodných rokovaní s krajinami ako Nový Zéland, Čile, Indonézia, India či Mexiko. EÚ za kľúčového obchodného partnera, aj z pohľadu surovín, považuje krajiny Južnej Ameriky (MERCOSUR).



Švec zdôraznil, že pre Slovensko, ktoré nemá plyn, ropu a len málo kritických surovín, je potrebné urýchliť tieto rokovania.



Na otázky, či Slovensko chce stimulmi podporiť investície do elektromobility, ako to najnovšie oznámilo Francúzsko, Švec uviedol, že pri prechode na bezemisný priemysel sa Slovenska, kde vyrábajú štyri automobilky a piata chystá svoj príchod, elektromobilita týka najviac.



"Automobilový systém je jednoznačne nastavený na elektromobilitu. Bez toho, či my pre to niečo urobíme alebo nie. Je našou úlohou vytvoriť tomu dobré podmienky. Do vlády mieri akčný plán pre podporu elektromobility a verím, že úradnícka vláda ho v krátkom čase prijme," uviedol.



Spresnil, že akčný plán predpokladá zdvojnásobenie počtu nabíjacích staníc v mestách po Slovensku. Ďalšiu výzvu vláda pripravuje pre podnikateľský sektor pre nabíjacie stanice pozdĺž diaľnic.



S elektromobilmi sú spojené aj batérie. Švec uviedol, že stále platí, že najvhodnejším miestom pre výstavbu "baterkárne" sú Šurany. Podľa jeho slov však neexistuje nejaký špecifický plán či vytváranie špecifických podmienok na prilákanie investorov do tejto výroby. "Podmienky na výstavbu baterkárne si musíme doma vyhodnotiť po ekonomickej aj po environmentálnej stránke a povedať si, či sme na to pripravení," vysvetlil.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)