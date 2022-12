Švec: SR nehlasovalo za smernicu o náležitej starostlivosti podnikov

Brusel 1. decembra (TASR) - Slovensko sa vo štvrtok v Bruseli zdržalo hlasovania o smernici o náležitej starostlivosti podnikov. Pre TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec po skončení rokovaní Rady EÚ pre konkurencieschopnosť.



Švec pripomenul, že okrem smernice o náležitej starostlivosti podnikov Rada ministrov rokovala aj o európskom zákone o čipoch, ochrane zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov, ekodizajne a strategických závislostiach EÚ.



Podľa jeho slov Slovensko smernicu o náležitej starostlivosti podnikov vníma ako podstatnú, lebo presadzuje hodnoty EÚ aj v podnikovom prostredí a snaží sa zabrániť krokom narúšajúcim základné ľudské práva v oblasti podnikania.



"Na druhej strane za podstatné považujeme, aby tá smernica nevytvárala ďalšie administratívne alebo finančné záťaže pre podnikateľský sektor v Európe. To sa nám podarilo naplniť len čiastočne, preto Slovensko spolu s ďalšími siedmimi krajinami sa zdržalo hlasovania. Nemohli sme podporiť tento návrh," opísal situáciu Švec.



Dôvodom sú podľa neho hlavne obavy z dosahov tejto smernice na konkurencieschopnosť našich podnikov, a teda aj na zamestnanosť a na životnú úroveň Slovenska.



"Ako najväčší problém sa ukázala otázka pokrytia finančných inštitúcií. Kompromis, ktorý sa schválil, akási možnosť národného a lokálneho riešenia, podľa nás povedie k riziku silnej fragmentácie na finančnom trhu, čo je v rozpore s dlhodobým stanoviskom Slovenska," vysvetlil.



Dodal, že Slovensko sa snažilo, aby pozícia Rady EÚ k tejto smernici bola dopracovaná do väčších detailov, aby sa zabezpečila čo najväčšia právna istota. Zároveň vyjadril nádej, že k tomu dôjde počas takzvaného trialógu, rokovaní s Európskym parlamentom, ktoré prebehnú v roku 2023, kde je ešte možnosť minimalizovať dosahy tejto smernice na občanov a podniky.