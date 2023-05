Švec: SR podporuje snahy EÚ znižovať závislosti na cenných surovinách

Brusel 22. mája (TASR) - Slovensko podporuje plány Európskej únie (EÚ) zvýšiť vlastnú ťažbu cenných surovín. Uviedol to v pondelok pre TASR štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec po skončení rokovaní Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli.



Podstatou rokovaní bola diskusia o udržaní dlhodobej konkurencieschopnosti EÚ v rámci prechodu na digitálnu a zelenú, bezemisnú ekonomiku a dlhé diskusie sa viedli aj o tom, ako nakladať so zbytočným textilným odpadom.



Ministri prerokovali zákon o čistom nulovom priemysle, ktorého cieľom je zvýšiť podiel Únie na výrobe emisne neutrálnych technológií ako solárne panely, tepelné čerpadlá, veterné elektrárne či elektrolyzéry vodíka, ktoré sa dnes vyrábajú väčšinou v Číne a iných ázijských krajinách.



"Nariadenie určuje, aby sa v EÚ vyrobilo aspoň 40 percent týchto technológií," vysvetlil Švec.



S týmto nariadením priamo súvisí aj smernica o kritických surovinách, ktoré sú potrebné pre výrobu energie v bezemisnom režime. Švec upozornil, že EÚ si stanovila viacero politických cieľov, napríklad, aby sa dopyt po surovinách pokryl z domácich európskych zdrojov do výšky aspoň 10 percent. To si však podľa neho vyžaduje nájsť rovnováhu medzi zvýšením alebo obnovením ťažby v niektorých krajinách a dopadmi tohto procesu na životné prostredie a obyvateľstvo.



Švec pripomenul, že Slovensko nemá ropu a plyn, ale disponuje viacerými druhmi nerastných surovín. Zdôraznil, že podstatou smernice je, aby EÚ po poučení sa zo závislosti na energonosičoch z Ruska nebola pri ekonomickom prechode závislá aj na kľúčových surovinách. Takých, ktoré ponúka Čína, Čile či ďalšie krajiny, a pri ktorých EÚ nechce skĺznuť do nového druhu závislosti.



"My podporujeme tento trend zjednodušovania rôznych povolení a obnovenie ťažby tohto druhu surovín. V prípade Slovenska utlmujeme ťažbu uhlia, ale slovenské baníctvo má príležitosť obnoviť činnosť pri ťažbe nových druhov surovín, ktoré by mohli byť vhodné pri prechode na bezemisnú ekonomiku," povedal.



Ministri sa v pondelok dohodli na potrebe procesu monitorovania a vyhodnocovania dlhodobej konkurencieschopnosti a stanovovanie kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI).



Švec upozornil, že EÚ je pod silným tlakom USA, Číny a iných globálnych hráčov, ktorí prijímajú mnohé paternalistické opatrenia a priame štátne zásahy na podporu svojich ekonomík. Eurokomisia ako odpoveď navrhla 18 konkrétnych ukazovateľov, kľúčových indikátorov výkonnosti.



"Ja som zdôraznil, že monitorovať je dôležité, a treba určiť, či na európskej alebo národnej úrovni, ale hlavne treba vytvárať podmienky pre prosperitu a generovanie hodnôt v ekonomike. Našim problémom je to, že čas medzi nápadom a jeho aplikáciou v praxi je niekedy veľmi dlhý a je tam veľa administratívnych opatrení a zbytočných bŕzd, ktoré EÚ dostávajú do postavenia menej konkurencieschopnej ekonomiky," dodal.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)