Švec: SR pomohla presadiť zmiernenie kritérií emisnej normy Euro 7

Brusel 25. septembra (TASR) - Slovensku a siedmim ďalším štátom EÚ sa v pondelok v Bruseli podarilo presadiť pozíciu k nariadeniu Euro 7, ktorá zmierňuje a časovo predlžuje prísne kritériá presadzované Európskou komisiou. Po zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť to pre spravodajcu TASR uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec.



Švec spresnil, že Slovensko podporilo pozíciu Rady EÚ, takzvané všeobecné smerovanie k nariadeniu o emisnej norme Euro 7, a v skupine ôsmich štátov pod vedením Česka (Bulharsko, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Taliansko) presadilo takú mieru kompromisu, že tá norma je prijateľná aj pre automobilový priemysel. Kompromisný návrh presadzovalo aj španielske predsedníctvo v Rade EÚ.



"Vo svojom príhovore som pripomenul, že automobilový priemysel na Slovensku tvorí významnú časť hrubého domáceho produktu a takmer polovicu nášho exportu. Toto je dôvod, prečo sme boli veľmi aktívni v skupine ôsmich štátov pri hľadaní čo najpragmatickejšieho riešenia tak, aby emisná norma Euro 7 nepoškodila automobilový priemysel, nepredražila najmä malé vozidlá pre budúcich zákazníkov a zároveň aby bola ohľaduplná voči životnému prostrediu," vysvetlil Švec.



Potvrdil, že v skutočnosti to znamená zmiernenie prísnosti noriem, ktoré pôvodne predložila eurokomisia, a aj predĺženie času ich zavádzania. Spresnil, že prijatá pozícia Rady ministrov de facto znamená návrat k emisnej norme Euro 6 a predĺženie termínov uplatňovania normy ich robí realistickejšími a prijateľnejšími pre automobilový priemysel.



Podľa jeho slov sa niektoré štáty zdržali hlasovania, aj Nemecko, lebo chceli, aby ustanovenia normy Euro 7 boli oveľa prísnejšie. "Táto niekoľkomesačná diskusia je veľmi citlivou, aj preto sa kompromis hľadal ťažšie, ale môžeme povedať, že sa to podarilo a mohli sme s čistým svedomím zaň zahlasovať," opísal situáciu.



Švec upozornil, že prijatá pozícia bola dopredu odkonzultovaná s predstaviteľmi automobilového priemyslu tak, aby to riešenie bolo technicky prijateľné pre automobilky a aby vychádzalo v ústrety cieľom EÚ v oblasti ochrany životného prostredia.



Pozícia Rady EÚ neznamená koniec legislatívneho procesu normy Euro 7, keďže svoje stanovisko musí ešte vyjadriť Európsky parlament a potom obe inštitúcie budú rokovať o konečnej podobe nariadenia. "Stále je priestor našu pozíciu posilňovať a ustrážiť to, aby dosiahnutý kompromis bol dodržaný aj vo finálnej podobe nariadenia," odkázal Švec.