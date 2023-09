Švec: Zvýšenie investície Volva je dobrou správou, rezort ju podporuje

Bratislava 14. septembra (TASR) - Plánované zvýšenie investície automobilky Volvo je rozhodne dobrou správou pre východné Slovensko. Myslí si to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Švec. Zároveň zdôraznil, že konkrétne plány sú v rukách investora a rezort má len podpornú úlohu.



Zvýšenie plánov Volva na produkciu vyplýva zo zámeru zverejnenom na enviroportáli. V priemyselnom parku vo Valalikoch by mala spoločnosť vyrábať dvojnásobný počet áut, ako pôvodne deklarovala. Vytvoriť by tiež mala 9000 pracovných miest namiesto pôvodne plánovaných 3000.



"Správy podobného charakteru nás môžu len tešiť. Na druhej strane, s otázkami na detaily súvisiace s budúcim výrobným plánom, napĺňaním výrobných kapacít je dobré sa obrátiť na samotného investora. My vytvárame všetky podmienky, aby bola tá investícia čo najmasívnejšia tak, aby priniesla Slovensku, hlavne v časti východného Slovenska, čo najviac nových pracovných príležitostí," uviedol vo štvrtok Švec.



Projekt ide podľa neho zatiaľ podľa časového plánu a nie sú v ňom žiadne zásadnejšie anomálie. "V tejto chvíli je scelený pozemok pre prípravu výstavby nového závodu Volvo Cars. Finišujeme práce na príprave zmluvy o nadobudnutí vlastníctva spoločnosťou Volvo," priblížil štátny tajomník s tým, že zmluva by mohla byť podpísaná vo veľmi krátkom čase.



Následne môže automobilka začať s prípravou výstavby samotného závodu a plniť ciele, ktoré sú s investíciou spojené. "Z pohľadu štátu, vlády, ministerstva je poskytnutá plná súčinnosť a podpora pre všetky záväzky štátu, ktoré vyplývajú z investičnej zmluvy," doplnil Švec.



Zdôraznil, že ide aj o príležitosť pre subdodávateľov napojiť sa na budúce fungovanie výrobného závodu. Ministerstvo podľa neho povzbudzuje samosprávy v celom okolí, aby urýchlili prípravu priemyselných parkov a lokalít, v ktorých je možné umiestňovať nové investície pre dodávateľský sektor.



Príchod Volva a výstavby závodu na elektromobily pri Košiciach oznámilo ministerstvo hospodárstva 1. júla minulého roka. Plánovanú kapacitu závodu vtedy odhadli na 250.000 vozidiel za rok.