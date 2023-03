Švédska automobilka Volvo zvýšila vo februári predaj o viac než pätinu

Štokholm 6. marca (TASR) - Švédska automobilka Volvo Cars zvýšila minulý mesiac objem predaja o viac než pätinu. Výsledky ovplyvnil vysoký záujem o nové energetické vozidlá, najmä plne elektrické autá. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť Volvo Cars, ktorej väčšinový podiel kontroluje čínska firma Geely Holding, uviedla, že za február predala 51.286 áut. Oproti februáru minulého roka to znamená rast o 22 %.



Prudko vzrástol najmä predaj čisto elektrických áut. Firma ich predala medziročne o 187 % viac a ich podiel na celkovom objeme predaja dosiahol 19 %. Predaj všetkých áut patriacich do skupiny takzvaných nových energetických vozidiel vzrástol o 49 % a ich podiel na celkovom objeme predaja dosiahol 40 %.



Z jednotlivých trhov švédsku spoločnosť do veľkej miery podporila Čína, kde sa predaj medziročne zvýšil o 50 %. V januári predaje Volva v Číne obmedzili oslavy lunárneho nového roka, čo sa odrazilo aj na celkovom objeme predaja automobilky. Ten v januári vzrástol medziročne iba o 2 %. Vo februári však švédska spoločnosť zaznamenala dobré výsledky aj na hlavnom európskom trhu, kde predaj svojich áut zvýšila o 9 %.