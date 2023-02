Švédska centrálna banka by mala zvýšiť úrokové sadzby o 50 bodov

Štokholm 6. februára (TASR) - Po Európskej centrálnej banke (ECB) a britskej Bank of England (BoE) plánuje upraviť úrokové sadzby aj švédska centrálna banka Riksbank. Ako ukazujú najnovšie odhady analytikov, vzhľadom na vysokú infláciu v krajine posunie hlavnú úrokovú sadzbu nahor v rovnakom rozsahu ako ECB a BoE, teda o pol percentuálneho bodu. Navyše, nevylučujú, že v sprísňovaní menovej politiky bude pokračovať a ďalšie zvýšenie bude nasledovať na aprílovom zasadnutí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa prieskumu Reuters takmer všetci analytici predpokladajú, že Riksbank zvýši hlavnú úrokovú sadzbu na svojom najbližšom zasadnutí vo štvrtok (9. 2.) na 3 %. Ako dôvod uviedli infláciu, ktorá dosahuje takmer 32-ročné maximum, ako aj krok ECB, s ktorou Riksbank bude chcieť udržať krok. ECB aj BoE zvýšili hlavné úrokové sadzby minulý týždeň.



Prieskum zároveň ukázal, že viacerí analytici počítajú s ďalším zvýšením v apríli, aj keď zvýšenie by malo byť miernejšie. Očakávajú, že Riskbank zdvihne hlavnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 3,25 %.



Miera inflácie vo Švédsku zrýchlila podľa údajov portálu tradingeconomics v decembri na 12,3 % z novembrovej úrovne 11,5 %. Decembrový údaj predstavuje najvyššiu infláciu od februára 1991. Výrazne sa zvýšili náklady na bývanie a energie, zrýchlilo sa však aj tempo rastu cien potravín a nápojov.



V medzimesačnom porovnaní zrýchlila inflácia vo Švédsku v decembri na 2,1 %. To predstavuje najvýraznejší rast spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu mesiacu od januára 1993.



Zasadnutie menového výboru švédskej centrálnej banky koncom týždňa bude prvé s novým guvernérom Riksbank, ktorým sa stal Erik Thedeen. Ten prevzal vedenie centrálnej banky od 1. januára, pričom vo funkcii vystriedal Stefana Ingvesa.