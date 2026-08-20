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Štvrtok 20. august 2026
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Švédska centrálna banka nezmenila hlavnú úrokovú sadzbu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sadzba zostáva na pôvodnej úrovni 1,75 %.

Autor TASR
Štokholm 20. augusta (TASR) - Švédska centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú, upozornila však, že v prípade, že inflácia sa zrýchli a vysoká úroveň bude pretrvávať, je pripravená pristúpiť k jej zvýšeniu. Informovala o tom agentúra DPA.

Centrálna banka Riksbank vo štvrtok oznámila, že kľúčová sadzba zostáva na pôvodnej úrovni 1,75 %. Na druhej strane dodala, že ku koncu roka by sa mohla zvýšiť. „V prípade, že nečakane výrazný rast spotrebiteľských cien počas letných mesiacov bude znamenať začiatok výraznejšej a dlhotrvajúcej inflácie, Riksbank svoju menovú politiku sprísni,“ uviedla banka.

Jej zástupcovia upozornili, že ako rast ekonomiky, tak inflácia boli v júni vyššie, než sa očakávalo. Zároveň je tu riziko, že jadrová inflácia môže v nasledujúcom období zaznamenať vysokú úroveň.
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