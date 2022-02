Švédska centrálna banka podľa očakávania kľúčový úrok nezmenila

Štokholm 10. februára (TASR) - Švédska centrálna banka Riksbanken vo štvrtok podľa očakávania svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila. Naznačila však, že by ju mohla prvýkrát zvýšiť v druhej polovici roka 2024.



Menový výbor Riksbank na svojom zasadaní vo februári ponechal hlavnú úrokovú repo sadzbu na nule a predpokladá sa, že na tejto úrovni zostane do 2. polroka 2024.



Program nákupu aktív, ktorý Riksbank spustila v marci 2020, sa skončil na prelome rokov.



Na kompenzáciu splatných aktív sa však predstavenstvo Riksbank rozhodlo, že v 2. štvrťroku tohto roka nakúpi dlhopisy za 37 miliárd švédskych korún (3,55 miliardy eur). Celkovo však zostane objem aktív v jej portfóliu v roku 2022 približne nezmenený, a potom sa bude postupne znižovať.



Ale traja členovia výkonnej rady - Anna Bremanová, Martin Flodén a Henry Ohlsson - vzniesli výhrady voči rozhodnutiu o nákupe aktív. Podľa ich názoru je znižovanie nákupov v súlade s pokračujúcimi expanzívnymi finančnými podmienkami, silným vývojom reálnej ekonomiky a infláciou.



Ekonómovia špekulujú, že k tejto trojici stúpencov prísnejšej politiky, tzv. jastrabov, by sa čoskoro mohli pridať ďalší a k zvýšeniu repo sadzby by tak mohlo dôjsť ešte koncom tohto roka.



Banka zároveň predpovedala, že inflácia vo Švédsku v tomto roku vzrastie na 2,9 %, namiesto pôvodne odhadovaných 2,3 %. A výhľad na rok 2023 upravila na 2 % z 1,9 %.



Prognózu ekonomického rastu v roku 2022, naopak, znížila na 3,6 % z 3,8 %, zatiaľ čo odhad na budúci rok ponechala na úrovni 2 %.



(1 EUR = 10,4075 SEK)