Streda 20. august 2025
Švédska centrálna banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Štokholm 20. augusta (TASR) - Švédska centrálna banka ponechala v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, napriek miernemu posilneniu inflácie. Opäť však oznámila, že na nasledujúcich zasadnutiach by mala pristúpiť k zníženiu sadzby. Informovala o tom agentúra Bloomberg.

Švédska centrálna banka Riksbank na stredajšom zasadnutí ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 2 %, na ktorú ju znížila v júni. Sadzba tak zostáva na najnižšej úrovni za viac než dva roky. Rozhodnutie je zároveň v súlade s očakávaniami takmer dvadsiatky analytikov oslovených agentúrou Bloomberg.

„Aj keď vývoj inflácie a ekonomickej aktivity sa počas leta mierne odchýlil od našich júnových prognóz, menová rada zhodnotila, že výhľad zostáva zväčša rovnaký,“ uviedla Riksbank v oficiálnom oznámení po rozhodnutí o ponechaní kľúčovej úrokovej sadzby na pôvodnej úrovni. „Takže stále tu existuje určitá pravdepodobnosť, že tento rok ešte pristúpime k redukcii úrokovej sadzby, v súlade s našou júnovou prognózou,“ dodala.

Kedy tak Riksbank urobí nie je isté, pričom analytici sa v termíne delia na dve zhruba rovnaké skupiny. Jedna je presvedčená, že inflácia sa zmierni a Riksbank zníži úrokovú sadzbu už na nasledujúcom zasadnutí, druhá skupina analytikov však predpokladá, že banka ešte počká a k redukcii sadzby príde až neskôr.
