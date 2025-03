Švédska centrálna banka ponechala rovnakú kľúčovú úrokovú sadzbu

Štokholm 20. marca (TASR) - Švédska centrálna banka (Riksbank) ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú a signalizovala, že ani v nasledujúcom období by sa meniť nemala. Banka vychádzala na jednej strane z rizík vyplývajúcich zo zrýchľovania inflácie a napätia vo svetovom obchode a na druhej zo stále slabého rastu ekonomiky a nedostatočného zotavovania trhu práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Výkonná rada Riskbank rozhodla, že kľúčová úroková sadzba zotrvá na doterajšej úrovni 2,25 %. Od jari minulého roka znížila banka hlavnú úrokovú sadzbu celkovo šesťkrát, naposledy v januári tohto roka.



Od začiatku roka sa inflácia začala zrýchľovať, pričom harmonizovaná inflácia sa posunula na takmer 3 %. To je výrazne nad inflačným cieľom banky stanovenom na úrovni 2 %. Napriek tomu Riksbank ponechala hlavnú úrokovú sadzbu vo štvrtok nezmenenú a ako dodala vo vyhlásení po zverejnení svojho rozhodnutia, "predpokladá, že na tejto úrovni zotrvá ešte určitý čas". Uviedla však, že "ak si to inflačný výhľad bude vyžadovať, urobí potrebné opatrenia".



Riksbank predbežne odhaduje, že inflácia sa tento rok bude pohybovať medzi 2 % a 3 %. Neskôr by sa mala spomaliť a stabilizovať v blízkosti inflačného cieľa. Centrálna banka zároveň dodala, že švédska ekonomika je síce vo fáze zotavovania, avšak oživenie trhu práce potrvá o niečo dlhšie.