Švédska centrálna banka sadzby nemenila

Štokholm 1. februára (TASR) - Švédska centrálna banka ponechala vo štvrtok kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú a uviedla, že k zníženiu sadzieb by mohla pristúpiť už v 1. polroku tohto roka. To je skôr, než sa pôvodne očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Kľúčová úroková sadzba švédskej centrálnej banky (Riksbank) tak zotrvala na 4 %, čo znamená najvyššiu úroveň od roku 2008. Banka sa tak pripojila k Európskej centrálnej banke (ECB) a americkému Fedu, ktoré na svojich zasadnutiach minulý a tento týždeň rovnako ponechali hlavné úrokové sadzby na pôvodnej úrovni.



Riksbank uviedla, že postupné zvyšovanie úrokových sadzieb od februára 2002 "prispelo k zmierneniu inflačných tlakov a umožnilo, aby inflačné očakávania boli pevne ukotvené v blízkosti inflačného cieľa na úrovni 2 %". V decembri sa inflácia vo Švédsku spomalila na 4,4 % z 5,8 % v novembri. Na porovnanie, maximum predstavuje inflácia na úrovni 12,3 %, ktorú Švédsko zaznamenalo v decembri 2022.



V reakcii na vývoj inflácie centrálna banka uviedla, že "úrokové sadzby bude pravdepodobne možné znížiť skôr, než uvádzala novembrová prognóza". Vtedy banka počítala so začiatkom znižovania sadzieb v roku 2025.



"Ak inflačné vyhliadky budú naďalej priaznivé, nie je vylúčené, že by mohlo dôjsť k zníženiu úrokových sadzieb už v 1. polroku tohto roka," oznámila Riksbank. V reakcii na oznámenie banky ekonómovia uviedli, že Riksbank by mohla pristúpiť k prvému zníženiu úrokových sadzieb v máji.