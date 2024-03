Švédska centrálna banka úrokové sadzby nezmenila

Štokholm 27. marca (TASR) - Švédska centrálna banka v stredu v súlade s očakávaniami ponechala svoju kľúčovú sadzbu na nezmenenej úrovni 4 %, pričom uviedla, že inflačné tlaky sa už zmiernili natoľko, že v najbližších mesiacoch bude možné sadzbu znížiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Celková inflácia sa po dosiahnutí maximálnej úrovne viac ako 10 % v súčasnosti nachádza v blízkosti 2-percentného cieľa centrálnej banky a očakáva sa, že bude naďalej klesať. Rast vo veľkých častiach hospodárstva sa medzitým prakticky zastavil a mnohé domácnosti zápasia so splátkami hypoték, ktoré sú najvyššie za posledných viac ako 15 rokov.



"Je pravdepodobné, že základnú úrokovú sadzbu bude možné znížiť v máji alebo júni, ak vyhliadky inflácie zostanú priaznivé," uviedla centrálna banka vo vyhlásení. Riksbank sa naďalej obáva komplikácií vrátane rizika, že uvoľnenie menovej politiky by mohlo viesť k oslabeniu švédskej koruny.



"Menová politika by sa preto mala do budúcnosti upravovať opatrne, a to formou postupného znižovania základnej úrokovej sadzby," uviedla centrálna banka.