< sekcia Ekonomika
Švédska centrálna banka úrokové sadzby nezmenila
V súlade s vyhlásením zo svojho decembrového zasadnutia zopakovala, že v blízkej budúcnosti neplánuje zmeny v nastavení menovej politiky.
Autor TASR
Štokholm 29. januára (TASR) - Švédska centrálna banka vo štvrtok ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu na doterajšej úrovni 1,75 %. V súlade s vyhlásením zo svojho decembrového zasadnutia zopakovala, že v blízkej budúcnosti neplánuje zmeny v nastavení menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Súčasná úroveň úrokovej sadzby prispieva k posilneniu hospodárskej aktivity a stabilizácii inflácie okolo cieľa v dlhodobom horizonte,“ uviedla centrálna banka. Vo vyhlásení ďalej poukázala na pretrvávajúcu neistotu súvisiacu s obchodnou a zahraničnou politikou USA. Švédska ekonomika podľa nej zatiaľ prejavuje odolnosť voči geopolitickej situácii a vyšším clám USA, hoci nálada domácností a podnikového sektora sa zhoršila.
„Súčasná úroveň úrokovej sadzby prispieva k posilneniu hospodárskej aktivity a stabilizácii inflácie okolo cieľa v dlhodobom horizonte,“ uviedla centrálna banka. Vo vyhlásení ďalej poukázala na pretrvávajúcu neistotu súvisiacu s obchodnou a zahraničnou politikou USA. Švédska ekonomika podľa nej zatiaľ prejavuje odolnosť voči geopolitickej situácii a vyšším clám USA, hoci nálada domácností a podnikového sektora sa zhoršila.