Švédska centrálna banka úroky nezmenila a zlepšila výhľad ekonomiky
Autor TASR
Štokholm 18. decembra (TASR) - Švédska centrálna banka Riksbank vo štvrtok ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na doterajšej úrovni 1,75 percenta a naznačila, že ju určitý čas nebude meniť. Rozhodnutie banky je v súlade s očakávaniami ekonómov. Riksbank svoju základnú úrokovú sadzbu kumulatívne znížila o 200 bázických bodov od mája 2024, keď začala uvoľňovanie menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Ak sa výhľad inflácie a ekonomickej aktivity nezmení, úroková sadzba by určitý čas mala zostať na tejto úrovni,“ uviedla švédska centrálna banka. Tvorcovia menovej politiky považujú perspektívu švédskej ekonomiky za svetlejšiu, keďže jej zotavovanie pokračuje.
Riksbank zlepšila prognózu rastu švédskeho hospodárstva za tento rok a očakáva posilnenie o 1,5 percenta. Predošlá predikcia rátala s rastom ekonomiky v roku 2025 len o 0,9 percenta. V budúcom roku banka očakáva zväčšenie ekonomiky o 2,9 percenta. Doteraz predpovedala jej rast len o 2,7 percenta.
Inflácia vo švédskom hospodárstve bude podľa prognózy centrálnej banky krajiny v tomto roku na úrovni 0,7 percenta a v budúcom vo výške 0,6 percenta. Predchádzajúca predpoveď rátala s infláciou 0,8 percenta v tomto roku a 0,9 percenta v roku 2026.
