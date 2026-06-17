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Švédska centrálna banka úroky nezmenila, očakáva zmiernenie inflácie
Švédska centrálna banka Riksbank na stredajšom zasadaní ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 1,75 %.
Autor TASR
Štokholm 17. júna (TASR) - Švédska centrálna banka Riksbank na stredajšom zasadaní ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 1,75 %. Naznačila však možnosť jej zvýšenia v neskoršej časti tohto roka vzhľadom na inflačné riziká. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hoci inflácia vo Švédsku zostáva tlmená, najmä v dôsledku účinkov opatrení fiškálnej politiky, tvorcovia menovej politiky krajiny poukázali na to, že dlhotrvajúce narušenie dodávok energií spôsobené konfliktom na Blízkom východe zvýšilo inflačné tlaky. Prognóza Riksbank predpokladá, že dodávky ropy sa čoskoro normalizujú a ich ceny klesnú, čiže sa budú menej premietať do dovozných a spotrebiteľských cien. Značná neistota však podľa banky pretrváva.
Švédska centrálna banka zrevidovala svoju predikciu inflácie v krajine v tomto roku smerom nadol a očakáva, že bude vo výške 0,6 %. V marci rátala s tohtoročnou infláciou na úrovni 0,8 %. Nová predikcia banky však ráta so silnejšou infláciou v budúcom roku, a to vo výške 2,7 %. Doteraz Riksbank pre rok 2027 prognózovala infláciu na úrovni 2 %.
Hoci inflácia vo Švédsku zostáva tlmená, najmä v dôsledku účinkov opatrení fiškálnej politiky, tvorcovia menovej politiky krajiny poukázali na to, že dlhotrvajúce narušenie dodávok energií spôsobené konfliktom na Blízkom východe zvýšilo inflačné tlaky. Prognóza Riksbank predpokladá, že dodávky ropy sa čoskoro normalizujú a ich ceny klesnú, čiže sa budú menej premietať do dovozných a spotrebiteľských cien. Značná neistota však podľa banky pretrváva.
Švédska centrálna banka zrevidovala svoju predikciu inflácie v krajine v tomto roku smerom nadol a očakáva, že bude vo výške 0,6 %. V marci rátala s tohtoročnou infláciou na úrovni 0,8 %. Nová predikcia banky však ráta so silnejšou infláciou v budúcom roku, a to vo výške 2,7 %. Doteraz Riksbank pre rok 2027 prognózovala infláciu na úrovni 2 %.