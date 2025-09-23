< sekcia Ekonomika
Švédska centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu
Čo sa týka inflácie, banka svoj odhad na tento rok revidovala smerom nahor. Pôvodne čakala infláciu na úrovni 0,7 %, jej ostatná prognóza ju však posunula na 0,8 %.
Autor TASR
Štokholm 23. septembra (TASR) - Švédska centrálna banka znížila v utorok svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, ktorá sa tak dostala pod 2 %. Banka tak urobila krok, ktorý signalizovala na predchádzajúcom zasadnutí v auguste. Vtedy ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú, uviedla však, že na nasledujúcich zasadnutiach by mala pristúpiť k jej zníženiu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Výkonná rada švédskej centrálnej banky Riksbank znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 1,75 %. Od začiatku súčasného cyklu uvoľňovania menovej politiky v máji 2024 tak sadzbu zredukovala už o 200 bázických bodov. Po najnovšom kroku však dodala, že na tomto zasadnutí ešte pristúpila k redukcii sadzby s cieľom podporiť zotavovanie ekonomiky, avšak tento cyklus uvoľňovania menovej politiky je podľa všetkého na konci.
„Ak sa vyhliadky inflácie a ekonomickej aktivity nebudú meniť, predpokladáme, že kľúčová úroková sadzba zotrvá určitý čas na súčasnej úrovni,“ uviedla Riksbank. Na druhej strane dodala, že inflačné a ekonomické vyhliadky sú stále neisté a sú tu faktory, ktoré môžu v budúcom období jej menovú politiku zmeniť.
Podľa ostatných prognóz by švédska ekonomika mala tento rok vzrásť o 0,9 %. To znamená zhoršenie odhadu v porovnaní s predchádzajúcou prognózou, ktorá naznačovala rast o 1,2 %. Na rok 2026 sú však upravené odhady lepšie, Pôvodne sa čakal rast o 2,4 %, po revízii bol stanovený na 2,7 %.
Čo sa týka inflácie, banka svoj odhad na tento rok revidovala smerom nahor. Pôvodne čakala infláciu na úrovni 0,7 %, jej ostatná prognóza ju však posunula na 0,8 %. V roku 2026 by však mala byť podstatne miernejšia, než Riksbank stanovila v predbežnom odhade. V ňom uvádzala na budúci rok infláciu na úrovni 1,6 %, posledný odhad ju však stanovil na 0,9 %.
Výkonná rada švédskej centrálnej banky Riksbank znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 1,75 %. Od začiatku súčasného cyklu uvoľňovania menovej politiky v máji 2024 tak sadzbu zredukovala už o 200 bázických bodov. Po najnovšom kroku však dodala, že na tomto zasadnutí ešte pristúpila k redukcii sadzby s cieľom podporiť zotavovanie ekonomiky, avšak tento cyklus uvoľňovania menovej politiky je podľa všetkého na konci.
„Ak sa vyhliadky inflácie a ekonomickej aktivity nebudú meniť, predpokladáme, že kľúčová úroková sadzba zotrvá určitý čas na súčasnej úrovni,“ uviedla Riksbank. Na druhej strane dodala, že inflačné a ekonomické vyhliadky sú stále neisté a sú tu faktory, ktoré môžu v budúcom období jej menovú politiku zmeniť.
Podľa ostatných prognóz by švédska ekonomika mala tento rok vzrásť o 0,9 %. To znamená zhoršenie odhadu v porovnaní s predchádzajúcou prognózou, ktorá naznačovala rast o 1,2 %. Na rok 2026 sú však upravené odhady lepšie, Pôvodne sa čakal rast o 2,4 %, po revízii bol stanovený na 2,7 %.
Čo sa týka inflácie, banka svoj odhad na tento rok revidovala smerom nahor. Pôvodne čakala infláciu na úrovni 0,7 %, jej ostatná prognóza ju však posunula na 0,8 %. V roku 2026 by však mala byť podstatne miernejšia, než Riksbank stanovila v predbežnom odhade. V ňom uvádzala na budúci rok infláciu na úrovni 1,6 %, posledný odhad ju však stanovil na 0,9 %.