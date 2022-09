Švédska centrálna banka zvýšila úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov

Štokholm 20. septembra (TASR) - Švédska centrálna banka zvýšila v utorok kľúčovú úrokovú sadzbu, pričom zvýšenie bolo výraznejšie, než sa očakávalo. Banka svoj krok odôvodnila vysokou infláciou, ktorá dosahuje najvyššiu úroveň za 31 rokov. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Výkonná rada švédskej centrálnej banky Riksbank oznámila v utorok, že zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov na 1,75 %. Trhy so zvýšením kľúčovej sadzby počítali, očakávali však, že banka ju zvýši o 75 bázických bodov.



Rada banky uviedla, že menovú politiku musela sprísniť výraznejšie, než pôvodne predpokladala, keďže tempo rastu spotrebiteľských cien je príliš vysoké. Vývoj inflácie naznačuje, že centrálna banka bude so zvyšovaním úrokových sadzieb v nasledujúcich mesiacoch pokračovať.



Predstavitelia Riksbank dodali, že rastúce ceny a vyššie úrokové sadzby sú pre domácnosti a podniky náročné. Upozornila však, že pre ekonomiku by bolo podstatne horšie, ak by inflácia zostala na súčasnej vysokej úrovni dlhší čas.



Medziročná miera inflácie dosiahla vo Švédsku v auguste 9,8 % po júlovej úrovni 8,5 %. Augustová inflácia tak bola najvyššia od júna 1991.