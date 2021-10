Švédska divízia elektromobilov Evergrande hľadá nových vlastníkov

Štokholm 15. októbra (TASR) - Spoločnosť NEVS, švédska divízia elektrických vozidiel čínskeho developerského koncernu Evergrande, rokuje s americkými a európskymi spoločnosťami s cieľom nájsť nových vlastníkov. Uviedol to v piatok šéf švédskej firmy Stefan Tilk. Dôvodom je kritická finančná situácia materskej spoločnosti, ktorej pre dlhy za viac než 300 miliárd USD (258,58 miliardy eur) hrozí krach.



Ako Tilk povedal, samotná švédska spoločnosť má zdroje na fungovanie "ešte dostatočne dlhú dobu". Zároveň dodal, že niektorí investori už prejavili záujem.



Podľa Tilka firma NEVS rokuje o prípadnom predaji, alebo o iných formách financovania, a to najmä s európskymi a americkými firmami. Mená spoločností však neuviedol. "Diskutujeme ako s investičnými spoločnosťami, tak aj s firmami, ktoré majú rovnaké smerovanie ako my," povedal pre agentúru Reuters.



Čo sa týka prípadného ohodnotenia švédskej spoločnosti, k tomu sa Tilk odmietol vyjadriť. Zdroj oboznámený so situáciou firmy však pre agentúru Reuters uviedol, že švédska divízia by mohla byť ohodnotená až na 1 miliardu USD.



Materská spoločnosť Evergrande medzitým už trikrát nezaplatila úroky z dlhopisov, dvakrát tak neurobila v septembri a tretíkrát tento týždeň, keď mala zaplatiť úroky v hodnote 148 miliónov USD, a to z dlhopisov splatných v apríli 2022, apríli 2023 a apríli 2024. Developerská spoločnosť sa medzitým usiluje predať časť svojho majetku s cieľom získať peniaze na splácanie dlhov.