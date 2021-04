Štokholm 1. apríla (TASR) - Švédska ekonomika bude tento rok rásť rýchlejším tempom, pričom jej postupné zotavovanie sa začne v 2. štvrťroku. Uviedol to vo svojej najnovšej správe švédsky Národný inštitút pre ekonomický výskum (NIER).



Inštitút predpovedá, že sa hrubý domáci produkt (HDP) škandinávskej krajiny v tomto roku zvýši o 3,7 % namiesto o 3,2 %, ako očakával ešte v decembri. Vyhliadky na rok 2022 sa však upravili mierne nadol, na 3,4 % z pôvodných 3,5 %.



Švédsky think tank tiež poznamenal, že sprísnenie obmedzení a tretia vlna infekcií utlmili hospodársky rast v 1. štvrťroku tohto roka.



Podľa NIER však bude výkon ekonomiky aj napriek zotavovaniu hlboko pod úrovňou svojich kapacít a nezamestnanosť bude na konci roka stále vysoko nad 8 %. Inštitút odhaduje, že miera nezamestnanosti sa do konca roku 2025 zníži na 7 %.



Predpokladá tiež, že spotrebiteľské ceny vo Švédsku tento rok stúpnu o 1,6 % a na budúci rok o 1,4 %.



V decembri NIER počítal s infláciou na úrovni 0,9 % v roku 2021 a 1,3 % v roku 2022.