Švédska ekonomika by v roku 2022 mala rásť rýchlejšie, než sa čakalo

Štokholm 12. augusta (TASR) - Švédska ekonomika by mala v zotavovaní pokračovať aj v 3. kvartáli, pričom tento rok by mal rast dosiahnuť 4,4 %. Uviedol to v týchto dňoch švédsky Národný inštitút pre ekonomický výskum (NIER). V budúcom roku sa tempo rastu spomalí, rast by mal však byť o niečo výraznejší, než inštitút uvádzal v pôvodnej prognóze.



"Uvoľnenie obmedzení umožní v 3. kvartáli výrazné zvýšenie spotreby," uviedol NIER vo svojej správe. "Neskôr sa však tempo zotavovania posunie do miernejšej fázy," dodal.



Inštitút uviedol, že tento rok vzrastie ekonomika o 4,4 %, čím potvrdil svoj pôvodný odhad. V budúcom roku by tempo rastu malo dosiahnuť 3,6 %. V tomto prípade tak NIER prognózu mierne zlepšil, keď v predchádzajúcej uvádzal rast na úrovni 3,5 %.