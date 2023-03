Švédska ekonomika klesla vo 4. kvartáli viac, ako naznačil odhad

Štokholm 1. marca (TASR) - Švédska ekonomika dopadla v štvrtom štvrťroku 2022 horšie, ako sa pôvodne predpokladalo, keďže inflácia a vojna na Ukrajine zasiahli domácnosti aj firmy. Ukázali to spresnené údaje štatistického úradu v Štokholme. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) Švédska sa za tri mesiace do konca decembra 2022 znížil oproti predchádzajúcemu kvartálu o 0,9 %, ukázali konečné čísla. Toto je horší výsledok ako jeho pokles o 0,6 % pri predbežnom odhade.



Všeobecne sa očakávalo, že vyššie úrokové sadzby a dominový efekt vojny na Ukrajine pribrzdia škandinávsku ekonomiku, no konečné výsledky boli horšie, ako experti predpokladali.



Pokles bol zaznamenaný v mnohých častiach ekonomiky vrátane podnikových investícií a spotreby domácností, uviedol štatistický úrad vo vyhlásení.



Podľa banky J.P. Morgan revízia HDP a ďalšie hlavné ukazovatele "silne naznačujú, že Švédsko je uprostred technickej recesie", ale banka dodala, že by to malo mať obmedzený vplyv na nadchádzajúce rozhodnutia centrálnej banky Riksbank.



Riksbank počas minulého roka zvýšila úrokové sadzby a očakáva sa, že na svojom ďalšom zasadnutí v apríli ich opäť zdvihne.



Prognóza Riksbank predpokladá, že sadzby stúpnu na približne 3,5 % zo súčasných 3 %. A centrálna banka predpovedá, že švédska ekonomika v tomto roku klesne približne o 1,1 %.