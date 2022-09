Švédska ekonomika na budúci rok pravdepodobne mierne klesne

Štokholm 28. septembra (TASR) - Rast švédskej ekonomiky sa na budúci rok zastaví a dokonca by ekonomika mala zaznamenať mierny pokles. Uviedol to v stredu švédsky ekonomický inštitút NIER. Dôvodom je vysoká inflácia a prudké zvyšovanie úrokových sadzieb a s tým spojené ťažké časy pre domácnosti a firmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako uviedol švédsky Národný inštitút pre hospodársky výskum (NIER), ekonomika začala tento rok výrazným rastom, avšak jej ďalší vývoj ovplyvnila vojna na Ukrajine a v dôsledku toho prudko rastúce ceny energií. NIER preto v najnovšej prognóze výrazne zhoršil odhady vývoja ekonomiky v budúcom roku v porovnaní s prognózou zverejnenou minulý mesiac. Na tento rok však odhad oproti augustu čiastočne zlepšil.



NIER najnovšie očakáva, že tento rok vzrastie švédska ekonomika o 2,7 % a na budúci rok jej predpovedá pokles, aj keď mierny, o 0,1 %. V augustovej prognóze NIER uvádzal tohtoročný rast ekonomiky na úrovni 2,4 % a v budúcom roku počítal s rastom o 0,5 %. Ešte v júnovej prognóze počítal NIER s tohtoročným rastom o 1,9 % a na budúci rok očakával rast na úrovni 1,2 %. Na porovnanie, v roku 2021 zaznamenal hrubý domáci produkt (HDP) Švédska rast o 5,1 %.



Inštitút zároveň upravil odhad aj v oblasti vývoja inflácie. Zatiaľ čo v auguste stanovil tohtoročný rast spotrebiteľských cien na 7,2 %, teraz počíta, že inflácia dosiahne v tomto roku 7,7 %. Ešte v júni počítal s infláciou na úrovni 6,8 %.



Na budúci rok očakáva NIER spomalenie inflácie, bude však vyššia, než predpokladal v auguste. Minulý mesiac stanovil inštitút infláciu pre rok 2023 na úrovni 3,4 %, najnovšie však odhaduje, že spotrebiteľské ceny vzrastú budúci rok o 4,6 %.



"Vysoké ceny vyvíjajú na domácnosti tlak, čo sa odrazí na ich spotrebe počas tejto jesene a zimy," uviedol NIER. Utlmenie spotreby potom v budúcom roku pocíti aj ekonomika.



Medziročná miera inflácie dosiahla vo Švédsku minulý mesiac 9,8 %, čo je najvyššia úroveň od júna 1991. Centrálna banka Riksbank na to reagovala zvýšením kľúčovej úrokovej sadzby o celý percentuálny bod. Bolo to najvýraznejšie zvýšenie kľúčovej sadzby od začiatku 90. rokov.



Banka zároveň upozornila, že vo zvyšovaní úrokových sadzieb bude pokračovať. Ako uviedla, rastúce ceny a vyššie úrokové sadzby sú pre domácnosti a podniky náročné, pre ekonomiku by však bolo podstatne horšie, ak by inflácia zostala na súčasnej vysokej úrovni dlhší čas.