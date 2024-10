Švédska ekonomika nečakane klesla, vstúpila do technickej recesie

Štokholm 29. októbra (TASR) - Švédska ekonomika zaznamenala v 3. štvrťroku nečakaný pokles a vzhľadom na to, že klesla aj v predchádzajúcom kvartáli, dostala sa do technickej recesie. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje švédskeho štatistického úradu. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Švédska klesol v období od júla do konca septembra medzikvartálne o 0,1 %. Ekonomika tak klesla druhý štvrťrok po sebe, keď v 2. kvartáli zaznamenala pokles o 0,3 %. To znamená skĺznutie do technickej recesie, ktorá je definovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe.



Údaje zároveň zaostali za očakávaniami ekonómov. Tí počítali s návratom ekonomiky k rastu, ktorý odhadovali na úrovni 0,4 %.



Pokles zaznamenalo švédske hospodárstvo aj v medziročnom porovnaní, a to rovnako o 0,1 %. Ekonómovia pritom očakávali rast o 0,7 % po 0,5-percentnom raste v 2. štvrťroku.



Pod nepriaznivý vývoj ekonomiky v 3. kvartáli sa podpísali najmä mesiace júl a september, pričom v septembri ekonomika oproti predchádzajúcemu mesiacu klesla o 0,4 %. Na porovnanie, v auguste zaznamenala 0,8-percentný rast. V medziročnom porovnaní sa v septembri zvýšila, avšak iba o 0,1 %, zatiaľ čo v auguste medziročný rast predstavoval 0,4 %.