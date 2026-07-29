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Švédska ekonomika rástla v 2. kvartáli najrýchlejšie za vyše dva roky
Hrubý domáci produkt (HDP) Švédska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 1,4 %.
Autor TASR
Štokholm 29. júla (TASR) - Po poklese na začiatku roka sa švédska ekonomika vrátila v 2. štvrťroku k rastu, pričom jeho tempo bolo najvýraznejšie za viac než dva roky. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili predbežné údaje švédskeho štatistického úradu.
Hrubý domáci produkt (HDP) Švédska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 1,4 % po tom, ako v prvých troch mesiacoch roka zaznamenal pokles o 0,2 %. Tempo rastu výrazne prekonalo očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom HDP iba o 0,7 %. Oznámené údaje o vývoji ekonomiky zároveň predstavujú najvýraznejší rast švédskeho hospodárstva od 1. štvrťroka 2024.
Lepšie sa ekonomika Švédska vyvíjala aj v medziročnom porovnaní. V 2. štvrťroku vzrástla o 2,8 %, čo v porovnaní s vývojom v 1. kvartáli predstavuje zrýchlenie rastu o 0,8 percentuálneho bodu. Zároveň to znamená najrýchlejší medziročný rast švédskej ekonomiky od 4. štvrťroka 2024.
Hrubý domáci produkt (HDP) Švédska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 1,4 % po tom, ako v prvých troch mesiacoch roka zaznamenal pokles o 0,2 %. Tempo rastu výrazne prekonalo očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom HDP iba o 0,7 %. Oznámené údaje o vývoji ekonomiky zároveň predstavujú najvýraznejší rast švédskeho hospodárstva od 1. štvrťroka 2024.
Lepšie sa ekonomika Švédska vyvíjala aj v medziročnom porovnaní. V 2. štvrťroku vzrástla o 2,8 %, čo v porovnaní s vývojom v 1. kvartáli predstavuje zrýchlenie rastu o 0,8 percentuálneho bodu. Zároveň to znamená najrýchlejší medziročný rast švédskej ekonomiky od 4. štvrťroka 2024.