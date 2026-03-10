< sekcia Ekonomika
Švédska ekonomika sa v januári zmenšila o 1,1 %

Autor TASR
Štokholm 10. marca (TASR) - Švédska ekonomika sa v januári druhý mesiac po sebe zmenšila, zatiaľ čo priemyselná produkcia spomalila tempo rastu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na údaje španielskeho štatistického úradu.
Hrubý domáci produkt (HDP) sa v januári medzimesačne znížil o 1,1 % po decembrovom poklese o 0,7 %, oznámil v utorok štatistický úrad na základe predbežných údajov. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa HDP v januári zväčšil o 0,6 % po raste o 1,4 % v decembri.
Produkcia švédskeho priemyslu podľa osobitných údajov v januári medziročne vzrástla o 1,9 %, čo predstavuje spomalenie z decembrovej úrovne 2,3 %. Motorom rastu bolo zvýšenie produkcie o 7,3 % v sektore verejných služieb a nárast o 2,2 % v spracovateľskom priemysle. K spomaleniu prispel najviac pokles produkcie o 6,7 % v ťažbe a dobývaní. V porovnaní s decembrom produkcia klesla o 5,7 % po náraste o 3,9 % v predchádzajúcom mesiaci.
