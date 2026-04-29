Švédska ekonomika sa v prvom štvrťroku medzikvartálne oslabila o 0,2 %
Medzikvartálne oslabenie švédskej ekonomiky v prvom štvrťroku bolo prvé za ostatný rok.
Autor TASR
Štokholm 29. apríla (TASR) - Švédska ekonomika sa za prvé tri mesiace tohto roka medzikvartálne zmenšila o 0,2 %. Nenaplnili sa tak očakávania, že sa o 0,1 % posilní. Oslabenie hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny nastalo po tom, ako sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška medzikvartálne zväčšil o 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medzikvartálne oslabenie švédskej ekonomiky v prvom štvrťroku bolo prvé za ostatný rok. Dôvodom bola slabšia aktivita v januári a vo februári. V marci sa aktivita hospodárstva zvýšila a dostala sa na úroveň zo záveru minulého roka, uviedla ekonómka švédskeho štatistického úradu Neda Shahbaziová.
V porovnaní s prvým štvrťrokom vlaňajška sa švédsky HDP počas januára až marca zväčšil o 1,6 %. Išlo o najslabší medziročný rast za ostatný rok. Nenaplnili sa tak očakávania, že tempo rastu zostane na úrovni záverečného kvartálu vlaňajška, v ktorom sa HDP krajiny medziročne posilnil o 2,1 %.
Prieskum švédskeho Národného inštitútu pre ekonomický výskum (NIER), ktorého výsledky zverejnili v stredu, ukázal, že nálada vo švédskej ekonomike sa v apríli oslabila na najnižšiu úroveň za sedem mesiacov. Celkový index dôvery, ktorý NIER zostavuje, klesol na 99 bodov z marcových 99,6 bodu. Podnikateľská nálada v krajine sa síce nezmenila, ale dôvera spotrebiteľov sa zhoršila. Spotrebitelia v priebehu apríla pesimistickejšie hodnotili stav ekonomiky krajiny, finančnú situáciu svojich domácností a vhodnosť veľkých nákupov.
Medzikvartálne oslabenie švédskej ekonomiky v prvom štvrťroku bolo prvé za ostatný rok. Dôvodom bola slabšia aktivita v januári a vo februári. V marci sa aktivita hospodárstva zvýšila a dostala sa na úroveň zo záveru minulého roka, uviedla ekonómka švédskeho štatistického úradu Neda Shahbaziová.
V porovnaní s prvým štvrťrokom vlaňajška sa švédsky HDP počas januára až marca zväčšil o 1,6 %. Išlo o najslabší medziročný rast za ostatný rok. Nenaplnili sa tak očakávania, že tempo rastu zostane na úrovni záverečného kvartálu vlaňajška, v ktorom sa HDP krajiny medziročne posilnil o 2,1 %.
Prieskum švédskeho Národného inštitútu pre ekonomický výskum (NIER), ktorého výsledky zverejnili v stredu, ukázal, že nálada vo švédskej ekonomike sa v apríli oslabila na najnižšiu úroveň za sedem mesiacov. Celkový index dôvery, ktorý NIER zostavuje, klesol na 99 bodov z marcových 99,6 bodu. Podnikateľská nálada v krajine sa síce nezmenila, ale dôvera spotrebiteľov sa zhoršila. Spotrebitelia v priebehu apríla pesimistickejšie hodnotili stav ekonomiky krajiny, finančnú situáciu svojich domácností a vhodnosť veľkých nákupov.