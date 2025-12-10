< sekcia Ekonomika
Švédska ekonomika v októbri klesla už druhý mesiac po sebe
Rast priemyselnej produkcie sa spomalil.
Autor TASR
Štokholm 10. decembra (TASR) - Výkon švédskej ekonomiky sa aj v októbri 2025 znížil, už druhý mesiac po sebe. A rast priemyselnej produkcie sa spomalil. Oznámil to v stredu štatistický úrad v Štokholme. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) škandinávskej krajiny v októbri znížil medzimesačne o 0,3 % po poklese o 0,1 % v predchádzajúcom mesiaci.
„Hospodárska aktivita vo Švédsku sa v októbri mierne znížila s nižšou produkciou v podnikateľskom sektore, ako aj s klesajúcou spotrebou domácností,“ uviedol Melker Pettersson Loberg, ekonóm štatistického úradu.
V medziročnom porovnaní HDP v októbri vzrástol o 2,1 %, čo bolo pomalšie tempo jeho rastu ako 2,8 % v septembri.
Separátna správa štatistického úradu odhalila, že medziročný rast priemyselnej produkcie sa v októbri 2025 výrazne spomalil na 5,9 % zo 14,6 % rast v predchádzajúcom mesiaci.
Dôvodom bola slabšia produkcia vo väčšine kľúčových sektorov vrátane potravinárskych výrobkov, nápojov a tabaku (-3,7 % oproti -2,1 % v septembri), textilu, odevov a kože (-5,3 % oproti -6,4 %) a dreva a výrobkov z dreva (-2,4 % oproti -1,5 %). Okrem toho sa rast produkcie v banskom a ťažobnom sektore v októbri zmiernil na 14,1 % zo septembrových 14,4 %.
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy celková priemyselná aktivita vo Švédsku v októbri klesla o 6,6 %, čím sa zvrátil jej nárast o 5 % v septembri.
