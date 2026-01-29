< sekcia Ekonomika
Švédska ekonomika vo štvrtom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,2 %
Medzikvartálny rast švédskeho HDP vo štvrtom kvartáli však nenaplnil očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že oproti tretiemu štvrťroku vzrastie 0,6 %.
Autor TASR
Štokholm 29. januára (TASR) - Švédska ekonomika sa počas októbra až decembra minulého roka medzikvartálne zväčšila už tretí štvrťrok v rade. Predbežné údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil švédsky štatistický úrad, ukázali, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa počas októbra až decembra v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi zväčšil o 0,2 %. V treťom štvrťroku vlaňajška sa švédske hospodárstvo medzikvartálne posilnilo o 1,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medzikvartálny rast švédskeho HDP vo štvrtom kvartáli však nenaplnil očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že oproti tretiemu štvrťroku vzrastie 0,6 %. Medziročne sa HDP krajiny v záverečných troch mesiacoch vlaňajška zväčšil o 1,8 % po raste o 2,6 % v treťom štvrťroku.
Mesačne sa švédska ekonomika v decembri zmenšila o 0,6 %. Vymazal sa tak jej novembrový medzimesačný rast o 0,5 %. Za celý minulý rok sa hospodárstvo Švédska posilnilo o 1,4 %.
Medzikvartálny rast švédskeho HDP vo štvrtom kvartáli však nenaplnil očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že oproti tretiemu štvrťroku vzrastie 0,6 %. Medziročne sa HDP krajiny v záverečných troch mesiacoch vlaňajška zväčšil o 1,8 % po raste o 2,6 % v treťom štvrťroku.
Mesačne sa švédska ekonomika v decembri zmenšila o 0,6 %. Vymazal sa tak jej novembrový medzimesačný rast o 0,5 %. Za celý minulý rok sa hospodárstvo Švédska posilnilo o 1,4 %.