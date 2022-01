Švédska ekonomika zrýchlila vo 4. štvrťroku rast na vyše 6 %

Štokholm 28. januára (TASR) - Švédska ekonomika v závere roka zrýchlila výraznejšie, než sa očakávalo a za 4. štvrťrok vzrástla o viac než 6 %. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje švédskeho štatistického úradu.



Ako úrad informoval, hrubý domáci produkt (HDP) Švédska vzrástol za obdobie od októbra do konca decembra medziročne o 6,2 %. Na porovnanie, v 3. štvrťroku rast dosiahol 4,7 %.



Vývoj v poslednom kvartáli minulého roka bol lepší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so zrýchlením rastu ekonomiky na 5,4 %.



V medzikvartálnom porovnaní vzrástla švédska ekonomika vo 4. štvrťroku o 1,4 %. Aj v tomto prípade bol rast vyšší, než sa očakávalo. Ekonómovia počítali s rastom o 1 %.