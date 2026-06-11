Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. jún 2026
< sekcia Ekonomika

Švédska inflácia v máji stúpla najvyššie od októbra minulého roka

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Rast inflácie spôsobilo najmä zdraženie energií, keďže ceny pohonných látok boli v máji oproti rovnakému mesiacu vlaňajška vyššie o 26,9 % a elektrina bola medziročne drahšia o 14,9 %.

Autor TASR
Štokholm 11. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švédsku v máji medziročne vzrástli o 0,8 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci o 0,1 % klesli. Májová inflácia v krajine bola najvyššia od októbra minulého roka. Uviedol to vo štvrtok švédsky štatistický úrad, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Rast inflácie spôsobilo najmä zdraženie energií, keďže ceny pohonných látok boli v máji oproti rovnakému mesiacu vlaňajška vyššie o 26,9 % a elektrina bola medziročne drahšia o 14,9 %. To oproti máju 2025 zvýšilo ceny bývania a energií pre domácnosti o 2,6 % a ceny dopravy o 6 %. Ceny potravín však medziročne klesli o 6,2 % po aprílovom znížení o 5,7 % a zmiernil sa rast cien odevov a obuvi na 0,7 % z úrovne 1,2 %.

Medzimesačne sa švédske spotrebiteľské ceny v máji zvýšili o 1 % po tom, ako v apríli o 0,6 % klesli. Medzimesačná inflácia v krajine bola najsilnejšia od júna 2023.
.

Neprehliadnite

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná

VIDEO: V NÚDCH sa narodili siamské dvojičky, sú zrastené panvami

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN