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Švédska inflácia v máji stúpla najvyššie od októbra minulého roka
Rast inflácie spôsobilo najmä zdraženie energií, keďže ceny pohonných látok boli v máji oproti rovnakému mesiacu vlaňajška vyššie o 26,9 % a elektrina bola medziročne drahšia o 14,9 %.
Autor TASR
Štokholm 11. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švédsku v máji medziročne vzrástli o 0,8 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci o 0,1 % klesli. Májová inflácia v krajine bola najvyššia od októbra minulého roka. Uviedol to vo štvrtok švédsky štatistický úrad, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast inflácie spôsobilo najmä zdraženie energií, keďže ceny pohonných látok boli v máji oproti rovnakému mesiacu vlaňajška vyššie o 26,9 % a elektrina bola medziročne drahšia o 14,9 %. To oproti máju 2025 zvýšilo ceny bývania a energií pre domácnosti o 2,6 % a ceny dopravy o 6 %. Ceny potravín však medziročne klesli o 6,2 % po aprílovom znížení o 5,7 % a zmiernil sa rast cien odevov a obuvi na 0,7 % z úrovne 1,2 %.
Medzimesačne sa švédske spotrebiteľské ceny v máji zvýšili o 1 % po tom, ako v apríli o 0,6 % klesli. Medzimesačná inflácia v krajine bola najsilnejšia od júna 2023.
Rast inflácie spôsobilo najmä zdraženie energií, keďže ceny pohonných látok boli v máji oproti rovnakému mesiacu vlaňajška vyššie o 26,9 % a elektrina bola medziročne drahšia o 14,9 %. To oproti máju 2025 zvýšilo ceny bývania a energií pre domácnosti o 2,6 % a ceny dopravy o 6 %. Ceny potravín však medziročne klesli o 6,2 % po aprílovom znížení o 5,7 % a zmiernil sa rast cien odevov a obuvi na 0,7 % z úrovne 1,2 %.
Medzimesačne sa švédske spotrebiteľské ceny v máji zvýšili o 1 % po tom, ako v apríli o 0,6 % klesli. Medzimesačná inflácia v krajine bola najsilnejšia od júna 2023.