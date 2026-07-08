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Švédska medziročná inflácia sa v júni spomalila na 0,7 %
Júnová švédska inflácia ustúpila zo sedemmesačného maxima, na ktoré sa vyšplhala predošlý mesiac pre zdraženie energií v dôsledku konfliktu na Blízkom východe.
Autor TASR
Štokholm 8. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švédsku sa v júni v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka podľa predbežných odhadov posilnili o 0,7 %. Tempo medziročnej inflácie v krajine sa tak zmiernilo po tom, ako v máji dosiahla úroveň 0,8 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil švédsky štatistický úrad. Júnová inflácia v krajine bola v súlade s očakávaniami trhu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Júnová švédska inflácia ustúpila zo sedemmesačného maxima, na ktoré sa vyšplhala predošlý mesiac pre zdraženie energií v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. „Tempo inflácie sa v júni spomalilo okrem iného v dôsledku nižších cien potravín a nákladov na dopravu,“ uviedol Mikael Nordin zo švédskeho štatistického úradu.
Medzimesačne švédske spotrebiteľské ceny v júni stúpli o 0,4 %. Ich rast sa tak spomalil po tom, ako sa v máji oproti aprílu zvýšili o 1 %.
Júnová švédska inflácia ustúpila zo sedemmesačného maxima, na ktoré sa vyšplhala predošlý mesiac pre zdraženie energií v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. „Tempo inflácie sa v júni spomalilo okrem iného v dôsledku nižších cien potravín a nákladov na dopravu,“ uviedol Mikael Nordin zo švédskeho štatistického úradu.
Medzimesačne švédske spotrebiteľské ceny v júni stúpli o 0,4 %. Ich rast sa tak spomalil po tom, ako sa v máji oproti aprílu zvýšili o 1 %.