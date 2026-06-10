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Švédska priemyselná výroba v apríli stúpla najvýraznejšie od septembra
Oživila sa predovšetkým produkcia ťažobného priemyslu, ktorá vzrástla o 2,3 % po marcovom poklese o 6,4 %.
Autor TASR
Štokholm 10. júna (TASR) - Priemyselná produkcia vo Švédsku v apríli medziročne vzrástla o 7,1 %. Tempo jej rastu sa zrýchlilo po tom, ako v predošlom mesiaci podľa revidovaných údajov stúpla o 3,4 %. Aprílový rast švédskej priemyselnej výroby bol najsilnejší od vlaňajšieho septembra. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Oživila sa predovšetkým produkcia ťažobného priemyslu, ktorá vzrástla o 2,3 % po marcovom poklese o 6,4 %. Opäť totiž začala rásť ťažba kovových rúd, ktorá sa zvýšila o 0,6 % po oslabení o 7,2 % v marci. Zároveň sa zmiernil pokles ostatných ťažobných a dobývacích činností. Okrem toho sa výraznejšie posilnila produkcia spracovateľského priemyslu, a to o 7,2 % po marcovom zvýšení o 3,8 %. Bol to jej najrýchlejší rast za sedem mesiacov. Produkcia koksu a rafinovaných ropných produktov stúpla o 18,9 %, výroba chemických a farmaceutických produktov vzrástla o 12,6 % a produkcia nekovových minerálnych produktov sa zvýšila o 8,9 %.
Medzimesačne sa aprílová švédska priemyselná výroba podľa sezónne upravených údajov zväčšila o 4,2 % po tom, ako v marci oproti predošlému mesiacu podľa revidovaných údajov o 1,6 % klesla.
Oživila sa predovšetkým produkcia ťažobného priemyslu, ktorá vzrástla o 2,3 % po marcovom poklese o 6,4 %. Opäť totiž začala rásť ťažba kovových rúd, ktorá sa zvýšila o 0,6 % po oslabení o 7,2 % v marci. Zároveň sa zmiernil pokles ostatných ťažobných a dobývacích činností. Okrem toho sa výraznejšie posilnila produkcia spracovateľského priemyslu, a to o 7,2 % po marcovom zvýšení o 3,8 %. Bol to jej najrýchlejší rast za sedem mesiacov. Produkcia koksu a rafinovaných ropných produktov stúpla o 18,9 %, výroba chemických a farmaceutických produktov vzrástla o 12,6 % a produkcia nekovových minerálnych produktov sa zvýšila o 8,9 %.
Medzimesačne sa aprílová švédska priemyselná výroba podľa sezónne upravených údajov zväčšila o 4,2 % po tom, ako v marci oproti predošlému mesiacu podľa revidovaných údajov o 1,6 % klesla.