Švédska priemyselná výroba v decembri medziročne vzrástla o 4,2 %
Tempo jej medziročného rastu sa zrýchlilo po tom, ako sa v novembri podľa revidovaných údajov zväčšila o 3,1 %.
Autor TASR
Štokholm 10. februára (TASR) - Celková priemyselná produkcia vo Švédsku v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka stúpla o 4,2 %. Tempo jej medziročného rastu sa zrýchlilo po tom, ako sa v novembri podľa revidovaných údajov zväčšila o 3,1 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Švédsky spracovateľský priemysel sa v záverečnom mesiaci vlaňajška medziročne posilnil o 4,2 % po novembrovom raste o 2,3 %. Výrazne sa zvýšila produkcia počítačov, elektroniky a optiky, a to o 30,3 %. Výroba elektrických zariadení vzrástla o 24,3 % a produkcia chemických a farmaceutických výrobkov sa zvýšila 7,3 %.
Rast aktivity v ťažbe a dobývaní sa však prudko spomalil. Tento segment sa zväčšil o 7,3 % po raste o 26,4 % v predchádzajúcom mesiaci, ktorý bol najsilnejší za päť mesiacov. Spomalil sa najmä rast ťažby kovových rúd, ktorá sa zväčšila o 7,9 % po novembrovom posilnení o 28,5 %.
Medzimesačne sa švédska priemyselná výroba v decembri podľa sezónne upravených údajov zvýšila o 5,1 %. Zotavila sa tak z novembrového medzimesačného oslabenia o 0,3 %.
