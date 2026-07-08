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Švédska priemyselná výroba v máji medziročne stúpla o 6,9 %
Rast výroby spracovateľského priemyslu zostal na úrovni 7 %.
Autor TASR
Štokholm 8. júla (TASR) - Priemyselná produkcia vo Švédsku v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpla o 6,9 %. Tempo jej rastu tak zostalo na rovnakej úrovni ako v apríli a bolo najsilnejšie od septembra 2025. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil švédsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast výroby spracovateľského priemyslu zostal na úrovni 7 %. Podporilo ho zvýšenie výroby chemikálií, chemických výrobkov a farmaceutických produktov (14,4 %), elektrických zariadení (3,4 %) a počítačových, elektronických a optických výrobkov (11,1 %). To vykompenzovalo pokles produkcie koksu a rafinovaných ropných produktov (-5,6 %). Produkcia švédskeho ťažobného priemyslu sa v máji medziročne zvýšila o 9,1 %.
Oproti aprílu sa výroba priemyselného sektora vo Švédsku v máji podľa sezónne upravených údajov zväčšila o 0,2 %. Medzimesačné tempo jej rastu sa spomalilo po tom, ako sa v apríli oproti marcu posilnila o 4,2 %.
Rast výroby spracovateľského priemyslu zostal na úrovni 7 %. Podporilo ho zvýšenie výroby chemikálií, chemických výrobkov a farmaceutických produktov (14,4 %), elektrických zariadení (3,4 %) a počítačových, elektronických a optických výrobkov (11,1 %). To vykompenzovalo pokles produkcie koksu a rafinovaných ropných produktov (-5,6 %). Produkcia švédskeho ťažobného priemyslu sa v máji medziročne zvýšila o 9,1 %.
Oproti aprílu sa výroba priemyselného sektora vo Švédsku v máji podľa sezónne upravených údajov zväčšila o 0,2 %. Medzimesačné tempo jej rastu sa spomalilo po tom, ako sa v apríli oproti marcu posilnila o 4,2 %.