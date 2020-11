Švédska Scania začne s produkciou nákladných áut v Číne

Štokholm/Peking 24. novembra (TASR) – Švédsky výrobca nákladných áut Scania začne s výrobou svojich vozidiel v Číne. Umožnila mu to akvizícia čínskeho výrobcu nákladných áut. Scania tak prvýkrát môže spustiť produkciu na najväčšom automobilovom trhu na svete.



Ako uviedla agentúra Reuters, Scania kúpila firmu Nantong Gaokai z východočínskeho mesta Rugao, čo jej umožní získať licenciu na výrobu nákladných vozidiel priamo v Číne. Firma Nantong Gaokai bola pôvodne divíziou štátnej spoločnosti Jiangsu Gaokai Investment Development Group. Hovorca Scanie sa však nechcel vyjadriť k tomu, kedy firma s výrobou začne, ani k výrobnej kapacite či modelom, ktoré plánuje vyrábať.



Za 10 mesiacov tohto roka sa v Číne predalo 3,87 milióna nákladných áut, čo medziročne predstavuje rast o 24 %. Prispeli k tomu zvýšené investície vlády do infraštruktúry. V súčasnosti na trhu dominujú miestne automobilky ako FAW Jiefang Group, Dongfeng Motor a Sinotruk Hong Kong, ktoré ponúkajú cenovo dostupnejšie vozidlá. Autá Scanie sa zatiaľ do Číny dovážajú, čo znamená aj vyššie ceny oproti domácim výrobcom.