Švédska SEB je ďalšou z bánk podozrivých z prania peňazí v Pobaltí

Štokholm 19. novembra (TASR) - Švédska SEB je ďalšou zo škandinávskych bánk, ktorú zasiahol škandál s praním špinavých peňazí v pobaltských pobočkách. Banka v utorok potvrdila, že dostala od verejnoprávnej televízie SVT zoznam 194 podozrivých klientov deň pred tým, ako sa televízia chystá odvysielať reportáž o praní špinavých peňazí v SEB.



Autori relácie Uppdrag Granskning už minulý týždeň kontaktovali SEB, aby jej oznámili, že majú informácie o podozrení z prania špinavých peňazí. Tento utorok jej poslali zoznam klientov.



SEB vo vyhlásení uviedla, že porovnala zoznam mien od televízie s vlastnou vnútornou analýzou, a potvrdila, že väčšina sa zhoduje.



Pre obavy, že SEB by mohla byť zapletená do podobne veľkého škandálu ako jej severskí rivali Danske Bank a Swedbank, klesli v piatok (15. 11.) akcie banky o 13 %. Danske a Swedbank predtým priznali zlyhanie pri kontrolách prania špinavých peňazí v pobaltských dcérach.



SEB je jedným z najväčších poskytovateľov úverov v pobaltských krajinách. Banka uviedla, že ukončila vzťahy s približne 95 % klientov, ktorých mená boli na zozname SVT, a oznámila podozrivé aktivity finančnej polícii.



„Hŕstka ľudí zo zoznamu je stále klientmi banky a, pokiaľ viem, spĺňajú kritériá, ktoré máme,“ povedal Frank Hojem, hovorca SEB. „Ak zistíme, že je niečo podozrivé, alebo ak títo zostávajúci klienti nebudú spĺňať naše kritériá, museli by sme ich prehodnotiť,“ dodal.



SVT vo svojom vyhlásení tiež uviedla, že jej vysielanie v stredu 20. novembra bude obsahovať aj nové informácie o Swedbank. Swedbank to odmietla komentovať.



SEB podľa vlastných slov posilnila svoje postupy po tom, ako ju v roku 2006 kritizoval estónsky úrad pre finančný dohľad v súvislosti s prístupom ku klientom zo zahraničia a dostala informácie od externého informátora.