Švédska spoločnosť H&M sa v 1. kvartáli 2020/2021 prepadla do straty

Štokholm 31. marca (TASR) - Švédsky odevný reťazec H&M oznámil za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka prepad do straty. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá znížila tržby spoločnosti o viac než štvrtinu. Firma, ktorá sa navyše v poslednom období dostala do nemilosti na čínskom trhu za jej skoršie vyjadrenia v súvislosti s ujgurskou menšinou v Číne, zároveň dodala, že je odhodlaná opätovne si získať dôveru čínskych zákazníkov a partnerov.



Spoločnosť v stredu informovala, že za 1. kvartál 2020/2021, čo predstavuje obdobie od decembra do konca februára, zaznamenala stratu po zdanení na úrovni 1,07 miliardy SEK (104,42 milióna eur). Na porovnanie, v 1. kvartáli predchádzajúceho obchodného roka dosiahla zisk 1,93 miliardy SEK.



Pred zdanením dosiahla strata 1,39 miliardy SEK, pričom pred rokom zaznamenala spoločnosť zisk pred zdanením na úrovni 2,5 miliardy SEK. Napriek nepriaznivému vývoju boli výsledky o niečo lepšie, než očakávali trhy. Analytici počítali so stratou pred zdanením na úrovni 1,41 miliardy SEK.



Tržby dosiahli 40,06 miliardy SEK. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje pokles o 27,1 %.



Firma však poukázala na opätovný medziročný rast tržieb za marec. Ako uviedla šéfka H&M Helena Helmerssonová, aj keď je spoločnosť vzhľadom na pokračujúcu neistotu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu opatrná, opätovne zaznamenáva veľký záujem o svoje kolekcie.



H&M sa v poslednom období dostala do problémov v Číne, kde čelí ostrej kritike za svoje predchádzajúce vyjadrenia v súvislosti s právami ujgurskej menšiny v provincii Sin-ťiang. Spoločnosť znepokojenie nad správami o možnom porušovaní ľudských práv v Sin-ťiangu zverejnila ešte minulý rok, po zhoršení vzťahov medzi Pekingom a západnými krajinami sa však tieto informácie v Číne dodatočne vytiahli na svetlo sveta a objavili sa výzvy na bojkot značky. H&M v tejto súvislosti oznámila, že aj naďalej plánuje na čínskom trhu investovať a opätovne si získať dôveru zákazníkov a obchodných partnerov v Číne.



(1 EUR = 10,2473 SEK)